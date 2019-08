Loods van survivalclub in Kootstertille beschoten

Publicatie: vr 16 augustus 2019 16.12 uur

KOOTSTERTILLE - De loods van survivalclub in Kootstertille is recentelijk beschoten. Dat heeft Stichting Survival Kootstertille vrijdagmiddag op Facebook gezet. Er zitten kogelplekken in de overheaddeur die waarschijnlijk veroorzaakt zijn door een luchtbuks.

De bewakingscamera op het terrein heeft een en ander vastgelegd volgens de survivalclub. Er wordt nu eerst gewacht of de daders zich in eigen beweging zullen melden. Het terrein is normaliter alleen toegankelijk voor leden.