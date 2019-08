Ruim 40.000 kippen dood door grote brand

Publicatie: wo 14 augustus 2019 09.51 uur

NIAWIER - Naar schatting zijn ruim 40.000 kippen om het leven gekomen door de grote brand in een kippenstal in Niawier. Dat heeft de brandweer zojuist bekendgemaakt. "Twee van de vier stallen zijn door de brand volledig verwoest. In iedere stal verblijven ongeveer 21.000 kippen. Deze hebben de brand niet overleefd."

De andere stallen zijn behouden gebleven. Inmiddels het het sein 'brand meester' gegeven. De derde stal heeft volgens de brandweer behoorlijke brandschade opgelopen. "De kippen in deze stal maken het - zoals het nu lijkt - goed. We doen er alles aan om de ventilatie in de stal werkende te houden. Een monteur is ingezet om de stroomvoorziening te controleren." zo laat de brandweer weten.

FOTONIEUWS