Grote brand in kippenstal in Niawier

Publicatie: wo 14 augustus 2019 07.48 uur

NIAWIER - Er is woensdagochtend vroeg een grote brand uitgebroken in een kippenstal in aan de Grytmanswei in Niawier. Het gaat om één van de middelste stallen van 8 bij 20 meter. Daar brak de brand uit en al vrij snel stonden twee van de vier stallen in brand.

De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse gekomen en zet in om de niet brandende stal te redden. Brandweerploegen uit de wijde omgeving (o.a. Ternaard, Dokkum, Burgum, Buitenpost en Anjum) zijn ter plaatse gekomen om de brand te bestrijden. Ook werd grootwatertransport ingezet om de blusvoertuigen van water te voorzien. Een tweede grootwatertransport uit Gorredijk kwam ook ter plaatse, maar deze hoefde niet ingezet te worden.

De eerste brandweerploeg werd om 7.29 uur gealarmeerd. In de stallen zouden geen mensen meer aanwezig zijn geweest, maar wel tienduizenden kippen. De brand was rond 9.00 uur zo goed als uit, al is de brandweer nog wel even bezig met nabluswerkzaamheden.

