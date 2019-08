Auto en motor in botsing in Wijnjewoude

Publicatie: zo 04 augustus 2019 17.40 uur

WIJNJEWOUDE - Op de kruising van de Mounleane met de Finne in Wijnjewoude kwamen zondagmiddag een motor en een auto met elkaar in botsing. De motorrijder reed rond 17.03 uur over de Mounleane en kwam in botsing met een auto die vanaf de Finne kwam.

De politie en een ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De motorrijder hoefde niet mee naar het ziekenhuis, wel had hij last van zijn voet en elleboog.

De kruising was ten tijde van het ongeval afgesloten voor het verkeer.

