1 jaar cel voor trappen tegen het hoofd

Publicatie: di 23 juli 2019 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (33) die in de nacht van 1 op 2 september vorig jaar in het uitgaansgebied in zijn woonplaats een man en een vrouw mishandelde, gaat een jaar de cel in. De Leeuwarder rechtbank oordeelde dat de Drachtster zich schuldig heeft gemaakt aan een poging tot doodslag: hij sloeg en trapte het mannelijke slachtoffer tegen het hoofd. Een vrouw die tussenbeide wilde komen kreeg een vuistslag tegen het hoofd.

Overmatig alcoholgebruik

Volgens de reclassering had de Drachtster zijn leven goed op de rails. Hij staat bekend als vriendelijk en behulpzaam, psychische problemen lijken er niet te zijn. De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat overmatig alcoholgebruik de oorzaak is van de agressieve uitspatting. Bovenop de onvoorwaardelijke celstraf kreeg de man een half jaar voorwaardelijk. Hij moet zich laten behandelen en komt onder toezicht van de reclassering. Aan de beide slachtoffers moet hij ruim 2000 euro aan schadevergoedingen betalen.