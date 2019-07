Moordzaak Van Seggeren: 20 jaar cel voor weduwe

Publicatie: do 11 juli 2019 13.30 uur

LEEUWARDEN - De rechtbank in Leeuwarden heeft donderdag Jessica B., de weduwe (35) van Tjeerd van Seggeren, veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op haar man. De rechtbank gaat uit van moord met voorbedachte rade: de vrouw is volgens de rechtbank ‘berekenend en planmatig’ te werk gegaan. Ze heeft haar man, nadat hij het Freeze Force Festival in De Westereen had bezocht, in de nacht van 9 juli 2017 het weiland aan de Bûterwei ingelokt waarna Van Seggeren door geweld om het leven is gekomen.

'Aandeel van anderen'

Officier van justitie Henk Mous schetste tijdens de behandeling van de zaak het scenario dat de weduwe hulp van buitenaf moet hebben gehad. Zij zou Van Seggeren het weiland aan de Bûterwei in hebben gelokt en, terwijl zij seks met haar man had, is hij door anderen - Mous vermoedde door familieleden van B. - vermoord. De rechtbank concludeerde dat er aanwijzingen zijn 'voor het aandeel van anderen'. Maar tegelijkertijd ontbreken volgens de rechtbank 'concrete bewijzen' dat de weduwe hulp heeft gehad.

‘Smoking gun’

Direct bewijs, zoals een moordwapen - een ‘smoking gun’ noemde Mous het- was er niet. Het vonnis is voor een groot deel gebaseerd op wat de rechtbank noemt ‘de kennelijk leugenachtige verklaringen’ van B. Zo heeft zij gelogen over een autorit die ze gemaakt heeft op de avond van de moord. Eerst verklaarde ze dat de niet van huis was geweest. Later, toen ze geconfronteerd werd met camerabeelden waarop haar auto te zien was, zei ze dat ze een ritje naar de glasbak moet hebben gemaakt.

Telecomgegevens

Op de avond voorafgaand aan de moord heeft B. haar echtgenoot talloze malen ge-sms’t en geprobeerd te bellen. Uiteindelijk kreeg ze hem te pakken en sprak ze af dat ze hem zou oppikken op de kruising Fogelsang Bûterwei. Volgens de rechtbank heeft B. het slachtoffer naar die plek geleid. Terwijl ze daar was heeft ze geen enkele keer geprobeerd Van Seggeren te bellen, terwijl ze hem volgens eigen zeggen niet kon vinden. Zelf zei ze dat de batterij van haar telefoon leeg was en ze daardoor niet kon bellen. Uit de loggegevens van de telefoon bleek echter dat het toestel waarschijnlijk is uitgezet.

Route naar huis

Een vrouw die van het festival naar huis fietste heeft een auto zien staan – de auto van B. concludeert de rechtbank – en twee personen het weiland in zien lopen. De vrouw is een van de laatsten die Van Seggeren in leven heeft gezien: de rechtbank gaat er vanuit dat zij het slachtoffer en B. heeft gezien terwijl zij het weiland in liepen. Luttele minuten later moet Van Seggeren om het leven zijn gebracht. Ook over de route naar huis heeft B. volgens de rechtbank gelogen. Vanaf een punt waar de auto door een camera is geregistreerd was het nog 8 minuten rijden naar de woning in Kollumerzwaag. De weduwe heeft er 18 minuten over gedaan.

Zelf gebeld

Een scenario dat Mous aannemelijk achtte is dat B. de mededaders naar een parkeerplek in de buurt heeft gebracht. Die mededaders zouden de moeder en een oom van de verdachte kunnen zijn geweest. Hun telefoons hebben die dag telecommasten in Nederland aangestraald Ook tijdens de zoektocht had B. niet naar haar echtgenoot gebeld. Zelf zei ze dat ze met de telefoon van haar schoonvader had gebeld, maar dat ontkende de vader van Van Seggeren.

‘Financieel belang’

De rechtbank stelde dat B. ‘een financieel belang’ had bij het overlijden van haar echtgenoot. Het huwelijk was al lange tijd niet goed meer, er waren heftige ruzies en de omgeving maakte zich zorgen over de kinderen. Er was een overlijdensverzekering van zes ton afgesloten. Omdat er geen testament was zou dat bedrag en het volledige vermogen na het overlijden van Van Seggeren ten goede komen aan de weduwe en de kinderen. B. had gezegd dat ze niet wist hoe hoog de verzekerde premie was, maar ook dat vond de rechtbank een onaannemelijk verhaal.

Onherstelbaar leed

De rechtbank neemt het B. kwalijk dat ze tot nog toe heeft ontkend betrokken te zijn geweest bij de dood van haar echtgenoot. ‘Verdachte heeft door haar daad haar eigen, nog jonge kinderen hun vader ontnomen. Ook heeft zij onherstelbaar leed toegebracht aan de nabestaanden. Het wrange is dat verdachte door haar daad een zodanig lange gevangenisstraf wacht, dat zij haar kinderen niet zal kunnen en mogen opvoeden, waardoor in feite de kinderen hun moeder en hun vader hebben verloren’, aldus de rechtbank.

In een schriftelijke verklaring zeggen de nabestaanden dat de afgelopen twee jaren ’een zware, moeilijke en emotionele periode’ was. ‘De wreedheid waarmee Tjeerd om het leven is gebracht is met geen pen te beschrijven. De pijn, verdriet en onmacht bij de nabestaanden blijft; het niet weten hoe de laatste momenten van Tjeerd zijn leven er uit hebben gezien’. De rechtbank wees ruim een ton aan schadevergoedingen toe aan de ouders en zussen van Van Seggeren.

De straf is gelijk aan de de eis van de officier van Justitie. Brian de Pree, de advocaat van Jessica B., kondigde aan dat hij namens zijn cliënte in hoger beroep gaat van de uitspraak van de rechtbank.