Raad wil mogelijk sober zwembad

Publicatie: wo 10 juli 2019 15.10 uur

DRACHTEN - Het lijkt erop dat de gemeenteraad van Smallingerland vanwege de forse bezuinigingen voor de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten de voorkeur geeft aan een goedkopere variant. Het college van burgemeester en wethouders stelt juist de meest uitgebreide variant op de plek van het oude Veemgebouw van Philips aan de Tussendiepen voor.

Zowel oppositie- als coalitiepartijen zien meer in een goedkopere variant, helemaal nu de gemeente fors moet bezuinigen. ,,Het Veemgebouw is niet onze keuze. Onze voorkeur gaat naar de locatie Noorderhogeweg”, gaf VVD’er Sipke Hoekstra aan. Zijn mening is in lijn met een aangekondigde motie van de ELP. ,,De nu voorgestelde locatie heeft gelet op de omgevingsomstandigheden, verkeersintensiteit, verkeersveiligheid en bedrijvigheid meer na- dan voordelen. Het gaat hier om een kostbaar en majeur project. Wij roepen het college op geen tijd en geld meer te investeren in de alternatieve locatie Veem en nu de locatie Noorderhogeweg nu met voortvarendheid als voorkeurslocatie verder uit te werken.” Ook Peter Lesterhuis van GroenLinks hikt tegen de enorme kosten van het zwembad. ,,Kiezen we voor een wedstrijdbad op een toplocatie of juist voor breedtesport?”, gaf hij duidelijk zijn voorkeur aan.

De oppositiepartijen waren klip en klaar. ,,Veel keuzes raken momenteel de zwaksten in de samenleving. En dan kiezen wij voor topsport op de duurste plek mogelijk”, stipte ChristenUnie-voorman Jouke de Jong aan. Andere locaties zouden vijf miljoen euro goedkoper zijn, dan de variant Veemgebouw. D66’er Ron van der Leck wil dat de focus meteen op andere plekken wordt gericht. ,,De gemeente Smallingerland moet bezuinigen”, gaf hij het college nogmaals mee. Sommige partijen vragen zich af of de wens een 25 meterbad, de enige plek in Noord-Nederland die aan die wedstrijdeisen voldoet, nog wel haarbaar is.

Alleen SmallingerlandsBelang lijkt de locatie Veemgebouw wel te zien zitten, maar alleen in combinatie met een sporthal. De huidige zaal aan De Drait is namelijk aan vervanging toe. Volgens de partij is er op de Tussendiepen voldoende ruimte voor.