Ondergrondse kabel Drachten terug op agenda

Publicatie: wo 10 juli 2019 13.55 uur

DRACHTEN - Het verkabelen van de hoogspanningsleidingen bij de Drachtster wijken De Drait, Drachtstervaart en de buurt rond Maartenswoude wordt opnieuw afgewogen. Aanvankelijk wilde het college van burgemeester en wethouders in Smallingerland ervan afzien, maar onder druk van de raad komt er een nieuwe discussie over het onderwerp.

Alle aspecten, ook de eventuele gezondheidsrisico's van een kabel onder de grond, zullen aan bod komen. Vorig jaar werd er al een motie ingediend voor het verkabelen. Recentelijk kregen zo’n honderdtwintig huishoudens een brief van de gemeente dat er toch van het project wordt afgezien. De beperkte gezondheidswinst weegt niet op tegen de forse kosten. Het voorkeurstracé zou ongeveer 12,5 miljoen euro kosten, waar het rijk tien miljoen van voor haar rekening neemt.

De onverwachte wending leidt tot boosheid bij de bewoners en onbegrip bij de gemeenteraad, die vindt dat de motie van vorig jaar gewoon moet worden uitgevoerd. Wethouder Piet de Ruiter heeft toegezegd dat er na de zomer alsnog een voorstel komt. ,,Onderzoek is gedaan. Er zijn drie mogelijke tracés onderzocht en daar is één voorkeurstracé uitgekomen. In het traject hadden dingen anders gemoeten, maar we komen nu alsnog met een voorstel met alle informaties inclusief de rapporten over de gezondheidsrisico’s en het voorzorgsbeginsel.”