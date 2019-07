Boosheid over afketsen ondergrondse stroomkabel

Publicatie: do 04 juli 2019 10.15 uur

DRACHTEN - Zo’n honderdtwintig gezinnen in Drachten zijn verbolgen over het voornemen van gemeente Smallingerland om de hoogspanningskabels niet ondergronds aan te brengen. Lange tijd was dit wel de insteek, maar met de nieuwe perspectiefnota en de scherpe keuzes die de gemeente met het oog op de bezuinigingen moet maken, vindt ze dat de kosten niet opwegen tegen de ‘beperkte gezondheidswinst’.

Bewoner Syb Lemstra maakt zich al langer sterk voor het verkabelen, vanwege de elektromagnetische straling van hoogspanningslijnen. Met de speciale 20-80-regeling van de overheid kunnen gemeenten bepaalde tracés ondergronds met een flinke rijksbijdrage aanbrengen. "Het kan nu voor een koopje", vindt hij.

Een speciale werkgroep heeft berekend dat voor een bedrag van ongeveer 1,2 miljoen euro de schep de grond in kan. Het steekt Lemstra dat de gemeente een dergelijke argumentering hanteert. ,,Mensen zijn geen melkbussen. Het gaat om onze gezondheid. Wij dachten een eerlijk proces te krijgen. Volgens ons is er een goedkoper alternatief dan de variant van 2,5 miljoen euro die de gemeente hanteert. Met een krapper traject.”

Het leek er steeds op dat de gemeente zou meewerken aan het verkabelen van de hoogspanningslijn, in de buurt van de wijken De Drait, Drachtstervaart en de buurt rondom het oude Maartenswoude. Er vonden diverse gesprekken plaats. Dat honderdtwintig gezinnen een brief op de mat kregen, dat de gemeente niet langer wenst mee te werken aan het tracé kwam onverwacht. "Wethouder De Ruiter is een prima vent, maar zakelijk ‘ha wy wol spul’."

Lemstra, die zich als woordvoerder van omwonenden en als ‘Don Quichot’ in de ring staat, heeft zijn hoop gevestigd op de gemeenteraad. Die neemt met het aannemen van de perspectiefnota, aankomende dinsdag, een definitief besluit. "U kijkt toch verder dan de komende drie jaren. Deze problemen kunnen voor een koopje opgelost worden. Ik wil u graag één persoonlijke vraag stellen. Zou u als raadslid onze woning binnen de stralingszone voor een marktconforme prijs willen kopen? Of zou u aarzelen?"