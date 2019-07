Kollum terug in de tijd

Publicatie: za 06 juli 2019 19.05 uur

KOLLUM - Dit weekend was het centrum van Kollum even alsof je terug in de tijd van 1797 was. Met een groot straattheater-gezelschap en de winkeliers, alles in middeleeuwse kledingstijl, was dit een prachtige beleving voor het hele gezin. Op de Voorstraat wandelt u door een grote poort zo terug in de tijd.

De dorpsomroeper waarschuwde iedereen dat het onrustig is in Kollum omdat de Fransen aan de macht zijn. Door de poort heen gekomen speelde zich het leven af van het jaar 1797 met bedelaars, werkvrouwen, straatschoffies, rijke adel en zakenmensen en nog veel meer. De Kollumer Oproerdagen zijn georganiseerd door Winkeliersvereniging “HIM” .

