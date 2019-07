Twee gewonden bij ongeval in Eastermar

Publicatie: wo 03 juli 2019 21.41 uur

EASTERMAR - Bij een ongeval bij Eastermar zijn woensdagavond twee personen gewond geraakt. De bestuurder haalde een auto in op de Zwarteweg (richting Eastermar) en verloor daarna de macht over het stuur. De auto botste vervolgens tegen een boom in de berm.

Het ongeval vond rond 21.05 uur plaats en naast de politie kwamen tevens twee ambulances ter plaatse. In de auto zaten twee personen en één persoon is vrij snel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht terwijl de andere - kort na het ongeval - ter plaatse werd behandeld. Beiden zijn uiteindelijk overgebracht naar het ziekenhuis.

Tijdens de afhandeling van het ongeval was de Zwarteweg afgesloten voor het overige verkeer. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval.

