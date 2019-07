Huis van de maand: woonboerderij in Surhuizum

Publicatie: wo 03 juli 2019 13.53 uur

SURHUIZUM - Comfortabel buiten wonen aan de rand van Surhuisterveen! Dat kan in deze gemoderniseerde woonboerderij met vrijstaande garage (ca. 60 m²) en een grote vrijstaande schuur (totaal ca. 324 m²) en een perceel weiland op een perceel dat in totaal ca. 7.525 m² groot is.

Dit geheel combineert een landelijke ligging met een goede bereikbaarheid van voorzieningen doordat het net buiten de bebouwde kom van Surhuisterveen is gelegen. Surhuisterveen en het nabijgelegen Harkema hebben een hoog niveau van voorzieningen op het gebied van onder andere winkels, sportaccommodaties en scholen.

Door de maatvoering van de woonboerderij en de royale bijgebouwen is het geschikt voor vele doeleinden zoals bijvoorbeeld het houden van dieren maar ook als werk/hobbyruimte.

Het geheel wordt centraal verwarmd met radiatoren en de Intergas c.v. combiketel is van 2018. In 2015 zijn er 16 zonnepanelen op de kap geplaatst. Deels is er sprake van dakisolatie en de ramen zijn voorzien van isolatieglas.

Indeling woonboerderij:

Begane grond: entree, hal met plavuizenvloer, vaste kast, slaap/studeerkamer met vaste kast, toilet met fonteintje, woonkeuken met laminaatvloer en inbouwkeuken (ca. 2007) in een hoekopstelling met inbouwapparatuur (5 pits gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser en 1 ½ spoelbak), woonkamer met balkenplafond, laminaatvloer, vaste kast en tuindeuren naar het zonneterras, grote slaapkamer met laminaatvloer en vaste kast, badkamer met ligbad, douche, toilet, twee meubels met een vaste wastafel en een designradiator, bijkeuken met plavuizenvloer en aansluiting wasmachine, aan de achterzijde is er een grote inpandige schuurruimte (totaal ca. 88 m²) die gesplitst is in twee gedeelten, op de verdieping is nog meer dan voldoende zolderberging.



Eerste etage: royaal overloop met bergruimte, berging met c.v. opstelling, een slaapkamer met dakraam, een slaapkamer met dakkapel, een slaapkamer met dakkapel en vaste wastafel.

Tweede etage: via een vlizotrap is de zolderberging te bereiken.

De vrijstaande garage (afmeting ca. 4,9 m. x 12,40 m.) biedt de mogelijkheid voor het stallen van twee auto’s achter elkaar en is voorzien van betonvloer en elektra.

De grote vrijstaande schuurruimte heeft een afmeting van maar liefst ca. 29,77 meter bij 9,80 meter. Recent is aan de zijkant van deze schuur een garage (afmeting ca. 4 m.x 8,66 m.) gemaakt die geschikt is voor het stallen van bijvoorbeeld een camper. De grote schuurruimte wordt momenteel gebruikt als caravanstalling, een nieuwe eigenaar kan dit eventueel voortzetten.

Rondom de woonboerderij ligt een royale tuin, deze is aan de zijkant ingericht met een groot zonneterras. De lange oprit en het terrein bieden meer dan voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein. De naastgelegen percelen weiland zijn ook bereikbaar vanaf de Turfloane.

Is uw interesse gewekt? Klik hier voor meer informatie en maak dan een afspraak voor een bezichtiging!