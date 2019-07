Grote kans op natuurbranden door droogte

Publicatie: ma 01 juli 2019 14.24 uur

LEEUWARDEN - De Veiligheidsfregio Fryslân riep mensen maandag op de komende tijd extra alert te zijn in de natuur. Er is namelijk grote kans op natuurbranden door de aanhoudende droogte.

Het risico is verhoogd naar fase 2. Bezoekers van natuurgebieden worden verzocht niet te roken en auto's niet in het hoge droge gras te parkeren. Daarnaast kan glas als een vergrootglas werken en op die manier kan brand ontstaan, daarom wordt met verzocht glas in de prullenbak te gooien.

Mocht er wel brand zijn dan adviseert de veiligheidsregio om zo snel mogelijk van de brandhaard weg te vluchten richting een veilig plaats en direct 112 te bellen.