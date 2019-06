Echtpaar Dijkstra-van der Leij 60 jaar getrouwd

Publicatie: do 27 juni 2019 18.47 uur

HOUTIGEHAGE - Het echtpaar Auwert Dijkstra en Hendrikje Dijkstra van der Leij zijn donderdag 60 jaar getrouwd.

Auwert Dijkstra is geboren op 2 januari 1937 in Boelenslaan en Hendrikje van der Leij is geboren op 10 maart 1938 in Drachtstercompagnie. Het paar is op 27 juni 1959 in de gemeente Smallingerland in het huwelijk getreden. Het paar heeft 2 dochters, vijf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

De heer Dijkstra heeft gewerkt als stratenmaker en was in de avonduren werkzaam voor het FNV sociaal fonds. In zijn vrije tijd had hij veel liefde voor het voetbal en de Duivensport. Ook was hij penningmeester van Duivensportvereniging de Pelikaan te Houtigehage. Mevrouw Dijkstra-van der Leij zorgde voor de kinderen en het huishouden. Daarnaast heeft ze gewerkt als huishoudelijke hulp en verzorgde ze de schoonmaak op verschillende scholen.

Het echtpaar geniet deze dag samen met de familie van een prachtige boottocht met Rondvaartboot ‘Simmerwille’ te Joure.

