Paard bekneld in gekantelde trailer

Publicatie: za 22 juni 2019 18.15 uur

HARKEMA - Zaterdag op de eind van de middag heeft er een ongeval plaats gevonden tussen een auto met paardentrailer en een auto op de Betonwei. Door nog een onbekende oorzaak kwamen de twee voertuigen met elkaar in botsing.

Door de enorme klap, kantelde de trailer waar op dat moment nog een paard in zat. Meerdere ambulances en politie eenheden kwamen ter plaatse voor eerste hulp. Een vrouw is opgevangen door het ambulance personeel en behandeld in de ambulance. Het is nog onbekend of vervoer naar het ziekenhuis noodzakelijk is.

De brandweer heeft het paard bevrijd uit de trailer. Tijdens incident was de Betonwei afgesloten voor het overige verkeer. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

FOTONIEUWS