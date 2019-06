Lichtende nachtwolken boven de regio

Publicatie: za 22 juni 2019 12.05 uur

OUDEGA - Vrijdagavond was er aan de noordelijke horizon een prachtige lucht te zien. Dit kwam door Noctilucent clouds, oftewel lichtende nacht wolken. Vanuit grote delen van Europa was dit natuurverschijnsel te zien.

Op meer dan 80 km boven de aarde hecht waterdamp zich aan stofdeeltjes die vervolgens veranderen in ijskristallen. Nadat de zon al even onder is en niet meer op de "normale" wolken schijnt, weerkaatsen deze ijskristallen het zonlicht. En dat resulteert in een geweldig spektakel.

Ook zaterdagavond en -nacht lijkt het helder te gaan worden. Houd dus ook zeker de noordelijke horizon na zonsondergang in de gaten.

FOTONIEUWS