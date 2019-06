Fietser gewond in Harkema

Publicatie: vr 21 juni 2019 01.35 uur

HARKEMA - Een fietser is kort na midrnacht in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt op de Warmoltsstrjitte in Harkema. Nabij de Feartswal werd door voorbijgangers een fietser liggend aangetroffen. De man was bebloed en had hevige pijn in zijn schouder. De fietser zei aangereden te zijn. Ter plaatse gekomen agenten hebben daar onderzoek naar verricht, maar konden dat niet vaststellen.

De ter plaatse gekomen ambulancemedewerkers hebben de man onderzocht en vervolgens vervoerd naar een ziekenhuis.

