Optocht versierde wagens Oudwoude

Publicatie: do 20 juni 2019 21.16 uur

OUDWOUDE - Tijdens het dorpsfeest in Oudwoude was er donderdagavond om 18.30 uur een optocht met versierde wagens. Langs de route stonde veel publiek. Ook de jury stond langs de route om te kijken wie de mooiste wagen heeft, dit wordt zaterdag bekendgemaakt. De korte route van donderdagavond ging via de Jan Binneswei via de Walddyk langs het Van der Schaaf circuit weer terug naar Oudwoude. Er reden 21 versierde wagens en 7 versierde fietsen mee in de optocht.

Zaterdagmorgen om 10.30 uur is nogmaals de optocht van de versierde wagens. De route die 12 km lang is gaat deze keer, voor het eerst, door Kollum. De start in Oudwoude via Husternoard naar de Triemen en richting Kollum, via de Tochmalaan, Tjerk Hiddesstraat en dan langs Meckama State (waar veel oud inwoners van Oudwoude wonen) en dan naar Oudwoude.

