Auto rijdt in vaart bij Olderberkoop

Publicatie: do 20 juni 2019 09.47 uur

OLDEBERKOOP - Een automobilist is donderdagochtend langs de N353 bij Oldeberkoop met zijn auto te water geraakt.

De man reed rond kwart over 7 over de N353 richting Oldeberkoop toen het door onbekende oorzaak mis ging. De auto heeft op de weg meerdere onderdelen verloren en is toen het water in gereden. Hoe dit precies kon gebeuren is niet bekend.

De man is niet gewond geraakt bij het ongeval. Een berger heeft de auto uit het water getakeld.