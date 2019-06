Vlam in de pan Dongeraheem Dokkum

Publicatie: wo 19 juni 2019 19.35 uur

DOKKUM - Woensdagavond rond half zeven moest de brandweer van Dokkum uitrukken voor een keukenbrand bij Dongeraheem in gebouw De Sinne.

In een woning was tijdens het koken de vlam in de pan geslagen. Door kordaat optreden van onder andere de buurman, was de brand snel onder controle. De gelarameerde brandweer hoefde niet in actie te komen en heeft een controle uitgevoerd.

De bewoonster is door personeel van de ambulancedienst onderzocht, maar hoefde niet vervoerd te worden.

