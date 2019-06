Bedrijfsbus belandt in de sloot

Publicatie: wo 19 juni 2019 01.27 uur

HOLWERD - Een bedrijfsbus is dinsdagavond rechtdoor geschoten op de Haniastrjitte in Holwerd. De bestuurder verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en belandde in een sloot tussen de Bjimsterwei (N356) en de Haniastrjitte.

De bestuurder raakte niet gewond. Twee bergingsvoertuigen zijn uiteindelijk ter plaatse gekomen en hebben de bedrijfsbus op de wal gekregen. Het voorval trok veel bekijks van de inwoners van het dorp.