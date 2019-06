Boosheid over plan zonnepanelen op geluidswal

Publicatie: wo 12 juni 2019 16.47 uur

DRACHTEN - De omwonenden van de Drachtstervaart zijn boos over de gebrekkige communicatie van gemeente Smallingerland over de plannen voor zonnepanelen op de geluidswal. Twee jaar geleden was er een plan voor paden op de wal. Volgens de omwonenden kwam dat toen als een complete verrassing. De belofte op beterschap is niet ingewilligd aangezien het plan opnieuw in het 'Zonneplan' van de gemeente is opgenomen.

"Moeten wij nu angstig de kranten in de gaten houden? Voor ons is de komst van de zonnepanelen op de geluidswal absoluut niet bespreekbaar. Het mag bovendien niet. Maar wat er vooral ontbreekt is de communicatie. Het vertrouwen in de gemeente is weg", gaf bewoner Petra van der Veen aan. De kritiek op de plannen voor de wandelpaden was twee jaar geleden dat de gebruikers als het ware door de tuinen van de bewoners gaan. De kritiek richtte zich vooral op het communiceren. De bewoners kwamen per toeval, vijftien minuten voor een vergadering, achter dat er plannen voor de geluidswal waren. "De geschiedenis herhaalt zich", mopperde Van der Veen dinsdagavond.

In het Zonneplan is de geluidswal als mogelijke locatie gemarkeerd. "Hier komen de panelen niet horizontaal, maar verticaal. Gericht op de huizen. De gemiddelde afstand tot de erfgrens is vijftien meter." De bewoners wijzen er op dat de plannen in strijd zijn met milieu-eisen, omdat de wal op een voormalige vuilstort ligt en met afvalgrond is opgebouwd. Bovendien staan de uitgangspunten haaks op bestaande jurisprudentie en leven er inmiddels beschermde diersoorten op de wal. "Er zijn ristricties aan ons opgelegd hoe wij onze tuinen inrichten, met het oog op de toeristen de Drachtstervaart. Maar zonnepanelen kunnen wel zomaar."

Volgens bewoonster Anouschka Doddema mag het ook gewoon niet. "Daar heeft de FUMO de gemeente eerder ook al laten weten." Ook Doddema wees er op dat de gemeente geen beterschap heeft getoond in de communicatie. Een andere locatie, die de gemeente als interessant heeft gemarkeerd, is het Kiryat Onoplein. Auto’s zouden onder de panelen moeten parkeren. Omwonende Willem Wilstra ziet dat samen met zijn buren absoluut niet zitten. "Onze kritiek hebben we al eerder later horen. Kies liever voor het Veemgebouw. Dat is vele malen groter en daar is totaal geen hinder van omwonenden."

De gemeenteraad bespreek het Zonneplan op 25 juni.