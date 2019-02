Vragen over zonnepanelen Kiryat Onoplein

Publicatie: do 28 februari 2019 12.22 uur

DRACHTEN - Volgens wethouder Piet de Ruiter van Smallingerland zijn er nog geen concrete plannen om plekken als het Kiryat Onoplein in Drachten met zonnepanelen te bedekken. Momenteel ligt er een concept zonneplan ter inzage, maar meer dan een inventarisatie is geen sprake.

De Ruiter gaf dit aan naar aanleiding van vragen van raadslid Chiel Bolt van de ELP. Hij wilde graag opheldering nadat er in de Leeuwarder Courant een artikel over het Zonneplan was verschenen "Het conceptplan geeft aan dat Smallingerland zonnepanelen en -velden wil realiseren. Niets meer en niets minder. Het klopt niet dat er veertien plekken zijn aangewezen. Er is een inventarisatie gedaan wat locaties in het stedelijk gebied zouden kunnen zijn. Maar er is geen sprake van dat we het Kiryat Onoplein gaan bedekken met zonnepanelen."

De wethouder wil eerst met omwonenden in overleg. "Draagvlak is essentieel. Participeren is een goede manier om draagvlak te realiseren", stelde hij.