Theater de Colle met nieuw programma in Campus

Publicatie: wo 12 juni 2019 13.12 uur

KOLLUM - Theater De Colle in Kollum komt in een nieuw onderkomen met een volledig nieuw theaterprogramma voor seizoen 2019-2020. Het programma is dinsdagavond gepresenteerd in Campus Kollum, waar de acht voorstellingen komend seizoen gaan plaatsvinden.

In het openingsweekend van Campus Kollum speelt coverband Exposure in theater de Colle. Een week later is er een voorstelling voor kinderen vanaf 2 jaar, over de kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft. Eind oktober volgt een energieke theatervoorstelling voor kinderen vanaf 7 jaar. In november gaat de Colle 50 jaar terug in de tijd, met een Woodstockshow door The Fortune Sons. In de eerste helft van 2020 staan vier voorstellingen gepland, met The Bountyhunters featuring Johannes Rypma, Fries en Nederlandstalig cabaret en een familieshow met Hans en Steven Kazan.

De nieuwe Colle

Daarmee heeft de programmaraad van De Colle een gevarieerd programma weten samen te stellen, voor alle leeftijdscategorieën. Voorzitter Jannie de Vries namens de programmaraad: “De nieuwe Campus Kollum biedt daarvoor de perfecte faciliteiten, met een zaal die ingericht kan worden voor zowel sta- als zitvoorstellingen. Daarmee kunnen we echt een ontmoetingsplek worden voor jong en oud, niet alleen uit Kollum maar uit de hele regio Noordoost Friesland. Voor een leuke voorstelling of concert hoef je niet meer persé naar Drachten, Leeuwarden of Groningen, maar kun je gewoon in de Colle in Kollum terecht.”

Naast het theater/dorpshuis de Colle biedt Campus Kollum onderdak aan de bibliotheek, OSG Piter Jelles !mpulse Kollum en het Lauwers College. In het afgelopen voorjaar opgeleverde gebouw wordt deze zomer gewerkt aan de inrichting van zowel de scholen, de bibliotheek als de Colle.

Eerste exemplaar programmaboekje

Het eerste exemplaar van het programmaboekje is dinsdag 11 juni overhandigd aan het bestuur van Campus Kollum. Nina Hiddema ontving die avond het tweede exemplaar, zij heeft de programmaraad als adviseur begeleid in het proces naar de nieuwe Colle. Het gehele programma is vanaf 19 juni online te vinden op de nieuwe website van De Colle: www.decolle.nl. De 8.000 gedrukte programmaboekje worden vanaf diezelfde dag verspreid in de regio. Tickets voor de voorstellingen kunnen vanf 19 juni via de website online worden geboekt.

Theaterprogramma De Colle seizoen 2019-2020:

12 oktober 2019, 20.00 uur

Coverband Exposure

19 oktober 2019, 11.00 uur

Kindervoorstelling 2+

Theatergezelschap Meneer Monster

Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft

26 oktober 2019, 14.30 uur

Kindervoorstelling 7+

Reuring Theater

Tjerk wordt een Berk

Zaterdag 22 november 2019, 20.00 uur

The Fortunate Sons

CCR 50 jaar na Woodstock

Zaterdag 18 januari 2020, 21.00 uur

The Bountyhunters ft. Johannes Rypma

Zaterdag 22 februari 2020, 20.00 uur

Cabaret: Niet Schieten! – 25 jaar Lust en Leed

Maarten, Arend en Erik nog één keer met z’n drieën

Zaterdag 28 maart 2020, 20.00 uur

Familieshow: Alive and Kicking

Hans en Steven Kazan

Zaterdag 18 april 2020, 20.00 uur

Frysk cabaret: Op portret

Hymphamp theater

