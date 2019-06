Focus op kindcentrum in 2021 bij VV De Sweach

Publicatie: di 04 juni 2019 20.30 uur

BEETSTERZWAAG - Het onderwijs wil de deuren van het nieuwe kindcentrum vlakbij V.V. De Sweach in Beetsterzwaag in 2021 openen. Zij zien mogelijkheden om het gebouw te delen met een kinderopvang. Andere organisaties in de omgeving willen samenwerken. Daarvoor is het niet noodzakelijk om in één gebouw te zitten.

Samenwerking in het gebied

Op 15 april 2019 kwamen het onderwijs, V.V. De Sweach, De Buorskip, de kerk, It Klaverblêd, de Bibliotheek, de muziekschool en de speeltuinvereniging bij elkaar. De organisaties zien mogelijkheden in het samen verduurzamen, beheren en beveiligen van gebouwen. Ook willen ze graag gebruikmaken van elkaars faciliteiten en samenwerken bij het inrichten van de buitenruimte.

Het onderwijs en de gemeente zetten zich in voor de realisatie van de school in 2021. Het projectteam van Kansen voor Beetsterzwaag onderzoekt op welke manier ze de samenwerking in het gebied van V.V. De Sweach kan stimuleren. De vrijkomende locaties van de scholen bieden ook kansen. Voor locatie O.D.S. De Trime stelt een initiatiefgroep voor hier een nieuwe woonvorm voor ouderen te realiseren.

Vervolg proces

In de komende periode brengt het onderwijs samen met de gemeente de eisen voor het gebouw en de omgeving in beeld. Het ontwerp van het gebouw staat in 2020 gepland. De vroegste start voor de bouw van de school is eind 2020. Wethouder Anko Postma: "Samen met inwoners en de verschillende organisaties in Beetsterzwaag hebben we een zorgvuldig proces doorlopen voor het vinden van de juiste schoollocatie. De focus ligt nu op het bouwen van het nieuwe kindcentrum en het versterken van het gebied rondom V.V. De Sweach."