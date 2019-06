2.7 miljoen euro voor natuurgebied Alde Feanen

Publicatie: di 04 juni 2019 18.18 uur

EARNEWâLD - Voor de herinrichting van het natuurgebied de Alde Feanen bij Earnewâld is ruim 2.7 miljoen euro beschikbaar. Naast de provincie Fryslân dragen het Wetterskip Fryslân, de gemeente Smallingerland, de gemeente Tytsjerksteradiel en It Fryske Gea hieraan bij.

Er wordt 450 hectare natuur opgeknapt en er komt 135 hectare nieuwe natuur bij. Het gaat om de hooilandpolders ten westen en de meer open graslanden en veengebieden ten oosten van de Alde Feanen. De zandwinplas Panhuyspoel krijgt naast de zandwinning een recreatieve functie met een strandje, vissteiger en wandelpaden.

Maatregelen voor natuur en recreatie

De Alde Feanen is onderdeel van het Natura 2000-netwerk en Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS). Er leven veel bijzondere en kwetsbare plant- en diersoorten, bijvoorbeeld de otter en noordse woelmuis. Door nieuwe natuur in te richten en te versterken in de Wyldlannen, Laban, Polder Grondsma en Twa-Sân-Mêden aan de westzijde, en de Westersanning, Barfjild, Brêgeham, de Wolwarren en enkele boezemlandjes aan de oostkant van de Alde Feanen, ontstaat er een fijn leefgebied voor deze soorten.

Ten noordoosten van Earnewâld worden bestaande vaarroutes verbeterd. Ook de opstapplaats voor kano’s bij gemaal Offerhaus krijgt een opknapbeurt. Verder komt er een nieuw uitkijkpunt van It Fryske Gea bij de Jan Durkspolder en komen er nieuwe wandelpaden.

De uitvoering staat gepland van 2019 tot en met 2022. Meer informatie over de herinrichting staat op www.fryslan.frl/gebiedsontwikkeling.