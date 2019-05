Afscheid van gebouw De Colle en pachter Maurice

KOLLUM - In zalencentrum De Colle werd er woensdagmiddag afscheid genomen van het gebouw De Colle en van gewaardeerde pachter Maurice Lingsma en zijn gezin. Nadat de belangstellenden Maurice en zijn gezin de nodige bedankjes en kado’s hadden overhandigd was het welkomstwoord aan Piter Buruma, secretaris van het Collebestuur.

In de toespraak werd over het verloop van 46 jaar De Colle verteld. Buruma vertelde dat al dertien jaar Maurice Lingsma het gezicht van de Colle is en daar binnenkort helaas een einde aan komt. Hij heeft besloten om niet mee te gaan als pachter naar het nieuwe Campusgebouw, Lingsma gaat zich volledig richten op De Dream, het Galerie-kunstcafe?-eetcafe? in Dokkumer Nieuwe Zijlen.

Na deze woorden van Buruma kregen Maurice Lingsma een mooi attentie overhandigd door Piter Buruma, secretaris en Jacob van Dijk, penningmeester van het Collebestuur.

Uiterlijk 1 september 2019 moet De Colle leeg worden overgedragen aan de gemeente Noardeast-Fryslân. Van het huidige Collebestuur maken Gerrit Barkmeijer en Lammert Schotanus inmiddels deel uit van het Campusbestuur, waarbinnen zij de belangen van de Colle behartigen.

Daarmee komt er dan een einde aan een periode van 46 jaar De Colle op deze locatie en zullen de gebouwen na de bouwvak worden afgebroken. Maar de dorpshuisfunctie van De Colle blijft bestaan binnen het nieuwe Campusgebouw, dat inmiddels is opgeleverd en na de zomervakantie in gebruik zal worden genomen.

