Brand in stroomverdeelstation in Tytsjerk

Publicatie: wo 08 mei 2019 18.57 uur

TYTSJERK - Bij een stroomverdeelstation aan de Rustenburgerweg nabij Tytsjerk woedde woensdagmiddag brand. Of er stroomuitval in de omgeving is, is vooralsnog onbekend. Het betreft een verdeelstation waar hoogspanningsmasten uit de omgeving samenkomen. De brandweer is ter plaatse gekomen.

De straat werd door de politie afgesloten en iedereen werd tijdens de brand op afstand gehouden. Meerdere medewerkers van netbeheerder Liander zijn ter plaatse gekomen. Verschillende mensen in Leeuwarden zeggen iets gemerkt te hebben. Zo zou de verlichting even hebben geknipperd.

