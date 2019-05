Drachtster vernielt ruit en bedreigt ex van ex

Publicatie: wo 08 mei 2019 16.30 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (24) die eind 2017 de ex-partner van zijn (inmiddels ex-) vriendin bedreigde, is woensdag door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur. In december 2017 had de Drachtster Whatsapp-en sms-berichten die er qua tekst niet om logen gestuurd naar de ex van zijn toenmalige vriendin. Hij dreigde de ander te verkrachten, te vermoorden en in de knie te schieten.

Uit zware emotie gehandeld

Volgens de Drachtster had de man ruzie met hem gemaakt. ‘Omdat hij het niet kon hebben dat ik bij zijn kinderen in de buurt was. Hij deed alles om de relatie te stoppen’, aldus de verdachte. Hij zei dat hij ‘uit zware emotie’ de berichten had gestuurd. En soms was hij ook onder invloed van alcohol geweest.

Vaas door de achterruit

Nadat zijn relatie tot een einde was gekomen had de Drachtster zichzelf ook misdragen. In dezelfde maand dat hij de ex-partner van zijn vriendin had bedreigd, smeet hij midden in de nacht een vaas door de achterruit van de woning van de vriendin. ‘Ik was boos en gekwetst’, zei de Drachtster. En hij had weer gedronken. Hij zou de vrouw 500 euro hebben gegeven om de schade te herstellen.

Gestopt met drinken en blowen

Na beide voorvallen mocht hij van de politie geen contact met de vriendin opnemen en ook niet met de ex-partner. De Drachtster zou inmiddels gestopt zijn met drinken en blowen. Ook gaat hij bezig met het aflossen van zijn schulden. De rechter hield er rekening mee dat de man druk doende is zijn leven te beteren. Ook telde bij de strafmaat mee dat het om oude feiten ging.