Rijverbod van 24 uur voor Westereender

Publicatie: wo 08 mei 2019 12.46 uur

LEEUWARDEN - Een 30-jarige automobilist uit De Westereen kreeg dinsdagmiddag een rijverbod van 24 uur opgelegd door de politie in Leeuwarden. De man werd om 13.25 uur staande gehouden op de Jacob Binckesstraat.

Uit de speekseltest bleek dat hij onder invloed was van THC, cocaïne en amfetamine. Aan het bureau volgde later de bloedproef. Naast het rijverbod van 24 uur is er proces-verbaal opgemaakt.