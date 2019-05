Automobiliste rijdt paaltje omver

Publicatie: za 04 mei 2019 10.52 uur

GORREDIJK - Op de Nijewei in Gorredijk is zaterdagochtend een automobiliste tegen een paaltje gereden. Ze zag omstreeks 9.45 uur het paaltje over het hoofd toen ze de mini-rotonde afreed. De auto liep flinke schade op.

De politie is ter plaatse gekomen om de aanrijding af te handelen. Een berger heeft de beschadigde auto afgevoerd.

