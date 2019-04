Oranjebraderie en sport- en spelmiddag in Kollum

Publicatie: za 27 april 2019 19.08 uur

KOLLUM - Op Koningsdag kon iedereen de traditionele Oranjebraderie in het centrum van Kollum bezoeken. De kraampjes van de Oranjebraderie stonden opgesteld in de Voorstraat, Eyso de Wendtstraat en Oostenburgstraat. Ook was er een vrijmarkt en kinderbraderie. De horecagelegenheden hadden grote tenten geplaatst zodat iedereen met weer of geen weer sowieso droog en warm kon zitten.

In de loop van de dag klaarde het weer op en kwamen er veel mensen naar de braderie. In Meckama State was een Seniorenmiddag met Griet Wiersma.

’s Middags was er een sport- en spelmiddag voor jong en oud op het hertenkamp en het Wilhelminapark. Hier waren tal van attracties waar een ieder zich kon vermaken. Deze spelmiddag is mede mogelijk gemaakt door de opbrengst van de kinderpostzegels, welke is opgehaald door de Kollumer basisscholen. De Koningsdag word afgeslopen met een kleine BBQ in het Wilhelminapark.

