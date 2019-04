Combex uit Eastermar overgenomen door AB Texel

Publicatie: za 27 april 2019 10.23 uur

EASTERMAR - Met ingang van 1 mei aanstaande neemt AB Texel Group een meerderheid over van de aandelen van Combex Bouwlogistiek uit Eastermar. Combex zal als zelfstandig bedrijf blijven opereren. Het personeel is vrijdagavond op een bijeenkomst in Drachten van op de hoogte gebracht.

Combex is gespecialiseerd in het ruwbouw beton- en bouwmaterialenvervoer en exceptioneel transport. Met zo'n 120 eigen trekkende eenheden, 35 vaste charters en een groot vervoersnetwerk, behoort Combex tot één van de grotere logistieke dienstverleners in deze sector. Combex Bouwlogistiek nam eerder Van der Veen uit Sumar en E. van der Veen uit Burgum over.

AB Texel Group is specialist in food en agri transport. "We willen ons blijven ontwikkelen als volwaardige logistiek dienstverlener. En zetten nu de stap om actief te worden in een andere belangrijke pijler van de Nederlandse economie. COMBEX is een belangrijke partij in de bouwketen en realiseert zijn ambitie op dezelfde wijze als AB Texel Group; door het leveren van goede kwaliteit en het opbouwen van een duurzame relatie met de klant!", aldus Dennis Wetenkamp, algemeen directeur AB Texel Group.

Marco Winder, algemeen directeur bij Combex Bouwlogistiek: "Voor Combex is dit een logische vervolgstap in het verder ontwikkelen van onze organisatie en door te groeien als ambitieuze en vooruitstrevende logistiek dienstverlener in onze sector. In AB Texel Group zien wij een gezonde en sterke partner waarmee wij onze organisatie toekomstbestendig kunnen inrichten en waarmee wij continuïteit en uitstekende dienstverlening voor onze relaties kunnen waarborgen."