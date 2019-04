Eigenaar slachthuis slaat vrouw neer bij inspectie

Publicatie: vr 26 april 2019 17.32 uur

DRACHTEN - Een keuringsarts van de NVWA is vrijdag neergeslagen door de eigenaar van een slachthuis in Drachten waar ze aan het werk was. Dat meldt RTL Nieuws. De 40-jarige verdachte uit De Westereen is aangehouden en zit nu in voorlopige hechtenis.

Tijdens de keuring van een koe liep het uit de hand. Er ontstond discussie tussen de eigenaar van Abattoir Drachten en de vrouwelijke dierenarts. De arts zou hierbij geslagen zijn. Ze raakte gewond aan haar hoofd.

De NVWA heeft aangegeven aangifte te doen en het slachthuis is per direct stilgelegd. Aangezien er niet geslacht kan worden zonder aanwezigheid van een toezichthoudend dierenarts, betekent dit dat het bedrijf niet kan slachten voordat er een gesprek heeft plaatsgevonden met de NVWA. De verwachting is dat dit gesprek volgende week plaats zal vinden.