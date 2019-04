Sloopauto uitgebrand langs Dukatewei

Publicatie: vr 26 april 2019 17.05 uur

BURGUM - Op een terrein aan de Dukatewei in Burgum is vrijdagmiddag een sloopauto uitgebrand. De auto zou naar de sloperij gaan maar vloog in brand toen deze op de aanhanger stond. Even daarvoor was er een accu aangesloten en waarschijnlijk veroorzaakte kortsluiting de brand.

Men wist nog op tijd de sloopauto van de aanhanger te rijden en met een emmer werd het blussen gestart terwijl de brandweer van Burgum aanrijdende was. De brandweerlieden wisten na aankomst het vuur snel te doven.