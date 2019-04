Lintjesregen in Tytsjerksteradiel

Publicatie: vr 26 april 2019 12.55 uur

BURGUM - Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel reikte vrijdag aan vijf inwoners van de gemeente een Koninklijke Onderscheiding uit.

De heer Willem Fennema uit Hurdegaryp (79)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Fennema was 25 jaar lang, van 1990 tot 2015, penningmeester van de Van Keimpema Stichting. De stichting keerde opbrengsten uit de pacht van de boerderijen en landerijen van de overleden Van Keimpema uit aan zijn erfgenamen. Mede dankzij de inspanningen van de heer Fennema komen deze opbrengsten sinds drie jaar ten goede aan het dorp Earnewâld. Elk jaar krijgen meerdere projecten in het dorp steun van de stichting. Sinds 1999 voert de heer Fennema de volledige financiële administratie van de Van der Meer-Boerema Stichting, een stichting die het cultureel, sociaal en kerkelijk werk in de Trynwâlden wil bevorderen. Van 2001 tot 2018 was de heer Fennema bovendien oprichter van, en vrijwilliger bij Stichting Blessed Generation. Blessed Generation is een Keniaanse organisatie die kinderen in nood opvangt en zorgt voor hun onderwijs. In 2003 richtte meneer Fennema een Nederlandse afdeling van Blessed Generation op. De dochter van de heer Fennema woont al 16 jaar in Kenia en zorgt er samen met 80 lokale medewerkers voor dat nu ongeveer 700 kwetsbare kinderen en jongeren basisonderwijs en een vervolgopleiding volgen.

Mevrouw Trijntje Geertje Hoekstra-Twijnstra uit Eastermar (63)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Hoekstra-Twijnstra zet zich al sinds 1986, meer dan 33 jaar, in als vrijwilliger bij de PKN-kerk in Eastermar. Ze was onder andere voorzitter en later bestuurslid van zangkoor ‘Ta Gods Eare’, leider van jeugdclubs, bestuurslid van een jonge vrouwengroep, leider van kindernevendienst, lid van de bazaarwerkgroep, bestuurslid van de jeugdraad, ouderling en lid van de beamerwerkgroep. Vanaf 1998 begon Mevrouw Hoekstra-Twijnstra als voorzitter van de werkgroep Eastermar van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG). Vanaf dat moment is zij de drijvende kracht achter het vrijwilligerswerk voor het NBG in haar woonplaats en in het rayon. Van 2006 tot 2019 was mevrouw Hoekstra voorzitter van Personeelsvereniging ’t Skewiel. Sinds 2013 zet ze zich in als voorzitter van haar eigen buurtvereniging It Fjouwerkant in Eastermar.

De heer Eeuwe de Vries uit Aldtsjerk (74)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer De Vries is sinds 1976 vrijwillig molenaar op de Aldtsjerkster molen. Deze molen is in beheer, eigendom en onderhoud bij het Wetterskip Fryslân. De heer De Vries geeft er rondleidingen aan uiteenlopende groepen en heeft er mede voor gezorgd dat deze molen voor het nageslacht bewaard is gebleven. Daarnaast is de heer De Vries van 2009-2016 (mede)initiatiefnemer van de landijsbaan en penningmeester van de IJsbaanvereniging ldtsjerk geweest. Mede dankzij de inzet van de heer De Vries kan het dorp en de omgeving in de winterse maanden genieten van eventueel natuurijs.

Van 2008 tot op dit moment is hij initiatiefnemer en organisator van een 10-koppige wielergroep ldstjerk e.o. met deelnemers in de leeftijd van 40 tot 73 jaar.

Mevrouw Geertruida Schelhaas-Kraak uit Hurdegaryp (78)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Schelhaas-Kraak was van 1975-1983 lid van de Adviescommissie Hollandsche Maatschappij van Landbouw in Den Haag en vanuit die hoedanigheid lid van de Onderwijsraad en provinciaal vertegenwoordiger voor de provincies Noord- en Zuid-Holland. In die tijd was zij woonachtig in Landsmeer en daar ook bestuurslid van kleuterschool De Rietpluim, secretaris van Christelijke Basisschool De Hoeksteen, lid van de fusiecommissie van basisscholen en lid van de bouwcommissie. Van 1996 tot 2003 was zij secretaris van de Stichting Genealogisch Onderzoek Kraak. Zij leverde bijdragen aan het genealogisch tijdschrift De Stelling. Mevrouw Schelhaas-Kraak is van 1978 tot 2014 zeer actief geweest bij de Vrouwen van Nu in diverse bestuursfuncties en als organisator van verschillende activiteiten in Landsmeer en later binnen de afdeling Hurdegaryp. Mevrouw Schelhaas-Kraak is ook zeer actief in eigen dorp. Van 1991-1995 was zij lid van de Dorpsraad en was zij enkele jaren bestuurslid van de Hendrik Algraschool in het dorp. Sinds 2008 is Geertruida Schelhaas-Kraak als medeoprichter en medevoorzitter een van de drijvende krachten achter het Breicafé De Steek te Hurdegaryp. De leden breien voor goede doelen en culturele uitingen, waarbij gewerkt wordt met gekregen en/of gebruikt materiaal. In 2015 ontving het breicafé de Cultuurprijs van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Mevrouw Annechien Buma-Froentjes uit Hurdegaryp (75)

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Buma-Froentjes begon al in 1960 met vrijwilligerswerk voor de zondagsschool voor de Nederlands Hervormde Kerk te Zuidlaren. Tot 1966 had zij daar de leiding. Als vrijwilliger bij Buurthuis De Wissel te Hurdegaryp organiseerde mevrouw Buma-Froentjes van 1973-1975 activiteiten bij de peuterspeelzaal en hielp met huiswerkbegeleiding.

Van 1975-1984 en 2001- nu is Annechien Buma-Froentjes actief bij Amnesty International, afdeling Hurdegaryp als respectievelijk voorzitter en vrijwilliger. In 1988 richtte zij met anderen de Amnesty Theatergroep Fryslân op, waarvan zij tot 2000 voorzitter was. Mevrouw Buma-Froentjes is al bijna 30 jaar actief bij buurtvereniging Jentewarren/Sinderhoven 2 te Hurdegaryp als bestuurslid, vrijwilliger en redactielid van de buurtkrant.

Sinds 2007 is zij actief als voorzitter, bestuurslid en vrijwilliger bij Vrouwen van Nu, afdeling Hurdegaryp. In 2008 richtte zij samen met decoranda mevrouw Geertruida Schelhaas-Kraak Breicafé De Steek in Hurdegaryp op. Het breicafé is een sociale ontmoetingsplaats, als tegenwicht tegen eenzaamheid, waardoor de gemeenschapszin onderling wordt bevorderd. Mevrouw Buma-Froentjes breit zelf overigens niet, maar is degene die alle activiteiten initieert en regelt en de diverse contacten met de diverse organisaties onderhoudt.