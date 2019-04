Automobiliste in botsing met fietser

Publicatie: do 25 april 2019 17.03 uur

MARRUM - Op de Nieuweweg tussen Marrum en Wânswert is donderdagmiddag een fietser gewond geraakt. Een automobiliste wilde de fietser inhalen, toen het mis ging. De auto en fietser raakten elkaar en de fietser kwam ten val.

De auto probeerde nog uit te wijken en klapte met beide banden op een betonblok, waardoor de velgen en banden kapot gingen.

De ambulance en politie zijn met spoed ter plaatse gekomen. De fietser is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel en is daarna overgebracht naar het ziekenhuis.

De autobestuurster is opgevangen door de politie en is later opgehaald door familie. Berger BCF heeft de auto, nadat de lekke achterband vervangen was, afgesleept.

FOTONIEUWS