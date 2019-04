Straten opgeknapt in Twijzelerheide

TWIJZELERHEIDE - De afgelopen zeven maanden is groot onderhoud uitgevoerd aan de Doarpsstrjitte en de Gealewei in Twijzelerheide. De straten zijn flink opgeknapt en het riool in de Gealewei is vernieuwd. Donderdag zijn de straten officieel in gebruik genomen. Dat deed wethouder Max de Haan samen met Bartele van der Veen van Plaatselijk Belang. Symbolisch voor Twijzelerheide gebeurde dit in een oldtimer, beschikbaar gesteld door een autobedrijf uit de gemeente.

Er zijn verschillende maatregelen genomen om de snelheid te remmen. De parkeerstroken zijn vervangen voor groenstroken. De kruisingen zijn voorzien van opvallende bestrating. De drempel op het kruispunt Doarpsstrjitte en Gealewei is gebleven. Het ontwerp kwam tot stand door een goede samenwerking tussen Plaatselijk Belang en de gemeente Achtkarspelen.

Aannemer Witteveen uit Surhuisterveen startte vorig jaar september met de werkzaamheden aan de Gealewei, tussen de Doarpsstrjitte en Skoallestrjitte. Eind 2018 waren deze werkzaamheden afgerond en begin van het jaar ging de aannemer verder in de Doarpsstrjitte.