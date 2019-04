Aanleg glasvezel in Friesland gaat door

Publicatie: wo 24 april 2019 22.00 uur

LEEUWARDEN - De uitrol van glasvezel in Friesland loopt nog wat achter in vergelijking met de rest van Nederland. Dit blijkt uit een analyse van internetvergelijk.nl, dat objectieve en eerlijke informatie biedt over internet, digitale televisie en telefonie.

In Nederland zijn inmiddels meer dan 2 miljoen huishoudens aangesloten op glasvezel. Ook in Friesland kunnen al duizenden particulieren en bedrijven al gebruikmaken van het 'supersnelle' internet. Toch loopt de aanleg van glasvezel in Friesland nog wat achter op de rest van het land, zo blijkt uit onderzoek van internetvergelijk.nl.

Aanleg glasvezel in buitengebied

De provincie Fryslân heeft als doel om in het voorjaar van 2021 alle ruim 20.000 percelen in het buitengebied te bereiken met een glasvezel-lijn. In veel gebieden ligt momenteel helemaal geen internetkabel in de grond. Voor de aanleg in deze zogenaamde witte gebieden heeft de provincie krediet verleend aan Kabelnoord. De voorwaarde hierbij is wel dat 60% van de bewoners op die witte adressen zich ook als klant aanmeldt.

In november werd de planning van Kabelnoord bekendgemaakt van de aanleg van glasvezel in Noardeast-Fryslân. Eerst is Dokkum aan de beurt en de plaatsen in de omgeving zoals Damwâld, Feanwâlden en De Westereen.

Ook bewoners van de buitengebieden van Smallingerland kunnen rekenen op de aanleg van een snelle internetverbinding. Vanaf komende zomer gaat Kabelnoord in deze gebieden 970 huishoudens ontsluiten. Misschien nog eerder, als de aanleg in buurgemeente Opsterland sneller gaat dan verwacht. Het Dokkumer kabelbedrijf verzorgt tevens de uitrol van glasvezel in de gemeenten Achtkarspelen, Ooststellingwerf, Opsterland en Tytsjerksteradiel.

Voordelen van glasvezel

Het grote voordeel van glasvezel is vooral de bandbreedte en snelheid van het internet. Via diensten als Netflix, Videoland en NLZiet, wordt steeds vaker het internet gebruikt om films en series te kijken op je televisie, tablet of telefoon. Daarnaast kun je meerdere apparaten met internet in één huishouden tegelijk gebruiken. Glasvezel betekent bovendien een stabiel en betrouwbaar netwerk. Het mooie: een glasvezelabonnement hoeft niet veel duurder te zijn dan internet via de kabel. Volgens de Consumentenbond zijn de prijzen voor glasvezel en kabel nagenoeg hetzelfde.

Wat is glasvezel?

Glasvezel zet televisiesignalen, telefoongesprekken en up- en downloads via internet om in een digitaal signaal. Het is net als ADSL en kabel een vorm van breedbandinternet. Echter, met glasvezel behaal je veel hogere internetsnelheden dan ieder ander netwerk. Dat maakt het zo geschikt voor intensief internetgebruik. Op sommige plekken in Nederland loopt de internetsnelheid op tot 500 MB.