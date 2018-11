Planning glasvezelaanleg Kabelnoord bekend

Publicatie: vr 16 november 2018 14.56 uur

DOKKUM - De voorlopige planning voor de verdere aanleg van glasvezel in Noordoost Friesland is bekend. Kabelnoord heeft in die regio tussen 2014 en 2016 al 19.000 percelen aangesloten. Maar in 2017 stopte de bank met de financiering voor de rest van de glasvezelaanleg. Andere financiering was toen niet voorhanden.

Doordat Kabelnoord zijn financiële positie heeft versterkt, zijn de (nieuwe) banken nu wel bereid om ook de aanleg in Noordoost Friesland te gaan financieren. Hierdoor kon Kabelnoord in april al de glasvezelaanleg op Ameland vervolgen; het werk op het eiland is begin 2019 helemaal klaar. Het eiland Schiermonnikoog was al volledig voorzien van glasvezel.

Voorlopige aanlegplanning rest van de percelen

Kabelnoord heeft de aannemer opdracht gegeven om ook de resterende werkzaamheden in de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland in te plannen. Het gaat om ongeveer 12.000 percelen. Deze planning is nu ingediend. De aanleg begint in 2019 met de bedrijventerreinen Betterwird en Hoge Dijken. Daarna is Damwâld aan de beurt.

Er worden plaatsen genoemd, waar al glasvezel is aangelegd (De Westereen, Feanwâlden, Dokkum, Kollum etc) . In de regel staat daar al een wijkcentrale, waar de nieuwe aansluitingen op worden aangesloten. De niet genoemde dorpen worden meestal aangesloten op de centrale in het dichtstbijzijnde wel genoemde dorp.

De uitvoering is mede afhankelijk van de medewerking van gemeenten en het weer. Volgens deze planning worden de laatste woningen in maart 2021 aangesloten.