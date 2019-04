Achterstallig onderhoud Fries in Smallingerland

24 april 2019

DRACHTEN - Er moet meer worden gedaan om de Friese taal gelijkwaardig te krijgen aan het Nederlands bij Smallingerland. De gemeente blijft op verschillende vlakken achter bij andere gemeenten in Friesland. ,,Efterstallich ûnderhâld”, concludeert FNP’er Durk Oosterhof.

Eisen stellen wil een meerderheid van de gemeenteraad liever niet. Een betere beheersing, zowel mondeling als schriftelijk, binnen de gemeentelijke organisatie is wel noodzaak. D66’er Roy Postma gaf aan dat er van gelijkwaardigheid geen sprake is. ,,By de balie wurde we dochs yn it Nederlansk oansprutsen”, gaf hij aan.

De FNP had graag gezien dat er functie-eisen bij nieuwe ambtenaren op de publieke functies en de afdeling communicatie werden opgesteld. Volgens wethouder Piet de Ruiter loop je dan de kans dat de vijver bij vacatures dan te klein wordt. ,,Ik snap wol werom jo dat sizze. Mar is it Nederlansk ek in funksje-eask?”, vroeg Oosterhof aan De Ruiter. ,,Dat weet ik eigenlijk niet, maar dat denk ik wel.” ,,Wêr sit dan de lykweardigens?”, vroeg Oosterhof zich af. ,,Geef ons de tijd”, aldus De Ruiter, die zelf ook beloofde binnen een aantal maanden enigszins de Fryske taal te beheersen.