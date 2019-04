Vliegveld Drachten mogelijk in kavels verkocht

Publicatie: wo 24 april 2019 11.13 uur

DRACHTEN - Er wordt geïnventariseerd of er bij commerciële partijen interesse is om een kavel af te nemen op het vliegveld Drachten. De gemeenteraad Smallingerland durft een ‘platte verkoop’ vooralsnog niet aan en wil een vinger in de pap houden.

Na een mislukte concessie stelde het college van burgemeester en wethouders voor om het vliegveld te verkopen. Daarvoor bleek ook interesse. De Eerste Lokale Partij (ELP) gaf besluitvorming dinsdagavond een andere draai. ,,Steeds zijn er luchtkastelen. Als er zoveel interesse is, waarom houden we het dan niet in eigendom van Smallingerland. Voor het toekomstperspectief lijkt het ons een goede zaak om de 25 hectare in kavels te verkopen en een vereniging van eigenaren op te richten. De gemeente is niet verantwoordelijk en draagt geen risico’s, maar houdt wel een vetorecht”, aldus fractievoorzitter Yntze de Vries van de ELP.

Een meerderheid van de raad stemde hier mee in. Ook omdat wethouder Robert Bakker welwillend bleek om te inventariseren of er onder commerciële partijen interesse is voor een dergelijke constructie. ,,Bijna ieder wil behoud en ziet potentieel. Tot dusver is het helaas niet gelukt om de potentie te benutten”, vatte hij samen.

De toekomst van het vliegveld staat al sinds 1996 op de raadsagenda. Destijds was het plan om er woningen te bouwen. Later werd behoud de insteek. ,,It rint no al sa lang. Litte we dit in kâns jaan”, reageerde FNP’er Durk Oosterhof op het voorstel van de ELP.