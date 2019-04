Energierekening 334 euro hoger; hoe bespaar je?

Publicatie: ma 22 april 2019 19.55 uur

LEEUWARDEN - Huishoudens betalen 334 euro meer voor hun energierekening dan in 2019. De gemiddelde rekening komt daarmee uit op 172,83 euro per maand. Dat blijkt onlangs uit een berekening van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

De stijging van de energiekosten hebben consumenten vooral te wijten aan de hoge energiebelasting, met name voor gas. “53 procent van de gaskosten bestaan uit belasting. In geen enkel ander Europees land is dit aandeel zo hoog als in Nederland”, stelt Koen Kuijper van Energievergelijk.nl. Maar ook de leveringstarieven voor elektriciteit en gas zijn met respectievelijk 31 en 20 procent omhoog gegaan.

Top 5 duurste landen

In Nederland betaal je in 2019 gemiddeld 0,76 euro per kubieke meter gas, blijkt uit een analyse van Energievergelijk. Daarmee behoort Nederland tot de vijf duurste landen in Europa. Alleen in Zweden (2,14 euro per kuub), Zwitserland (1,03 euro), Denemarken (0,93 euro) en Italië (0,79 euro) zijn de kosten nog hoger.

Voor elektriciteit behoort Nederland tot de 10 duurste landen in Europa met een gemiddeld tarief van 23 cent per kilowattuur. Ongeveer 32 procent hiervan bestaat uit belasting.

Wat kunnen huishoudens doen om hun energierekening zo laag mogelijk te houden?

Gebruik een energievergelijker

Allereerst kunnen huishoudens veel geld besparen door ieder jaar te wisselen van energieleverancier.

Dit kun je doen door gebruik te maken van een onafhankelijke energievergelijker.

Op die manier kun je ieder jaar overstappen naar het goedkoopste energiecontract. Met een energievergelijker kun je ook vergelijken op andere zaken die belangrijk zijn, zoals duurzaamheid.

Investeer in duurzame maatregelen

Verder loont het om te investeren in duurzame maatregelen in en rondom je woning, zoals zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp. Met deze maatregelen bespaar je op termijn flink op je energierekening. De overheid wil het gebruik duurzame energie stimuleren en het gasverbruik in de bebouwde omgeving verminderen. Daarom zijn er verschillende mogelijkheden om subsidie te ontvangen voor een duurzame investering.

Onderneem zelf actie

Tot slot zijn er een aantal maatregelen die je zelf kunt toepassen in je huishouden om je energiekosten te verlagen, bijvoorbeeld: