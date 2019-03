Poolse man opgepakt bij Tijnje

Publicatie: vr 29 maart 2019 17.48 uur

TIJNJE - De politie heeft vrijdagochtend bij Tijnje een Poolse man aangehouden waar een Europees arrestatiebevel voor stond.

Via een Whatsapp buurtpreventie werd een verdachte situatie gemeld. De man was al eerder met dezelfde auto, maar met een ander kenteken in het dorp gesignaleerd.

Hierop heeft de politie actie ondernomen en heeft de auto waarin de man zat aan de kant gezet. Bij controle van de gegevens van de man bleek er het arrestatiebevel te zijn.

De man is later op de dag naar Amsterdam overgebracht en zal het land moeten verlaten. In zijn thuisland zal nader onderzoek en mogelijk vervolging plaatsvinden.