Kleurrijke vogelhuisjes maken op knutselmiddag

Publicatie: ma 18 maart 2019 09.48 uur

HOLLUM - Enthousiast en geconcentreerd werkt de 6-jarige Lotte aan een kleurrijk vogelhuisje in de nieuwe Pioniersplek De Plaats aan de Oosterlaan in Hollum tijdens een gezellige knutselmiddag. Amelander kinderen in de basisschoolleeftijd maakten zondagmiddag in De Plaats vogelhuisjes met als thema Lente.

Het werd een creatieve en geslaagde knutselmiddag. De kinderen gingen onder het toeziend oog van hun ouders en begeleiders aan de knutseltafel onder andere aan de slag met papier, veren, touw en lijm en toverden lege blikken om tot een vrolijk vogelhuisje voor het voorjaar. De knutselmiddag viel bij de aanwezige kinderen en hun mamma’s in de smaak.

"We organiseren maandelijks een leuke activiteit voor kinderen in De Plaats en de knutselmiddag was zondag voor de derde keer", zegt Engbert van der Meulen. Van der Meulen is beheerder en activiteitenbegeleider van de nieuwe Pioniersplek op Ameland. De voormalige karakteristieke boerderij nabij de Hervormde Kerk in Hollum werd de afgelopen tijd verbouwd tot een plek waar iedereen welkom is en waar regelmatig activiteiten voor zowel jongeren als volwassenen worden georganiseerd met een kerkelijk tintje.

“In het verleden vonden de activiteiten plaats in de Hervormde Kerk”, zegt Van der Meulen. De komst van de nieuwe Pioniersplek is dan ook een aanwinst voor Ameland. Volgens Van der Meulen variëren de maandelijkse kinderactiviteiten. Daardoor blijft het voor die doelgroep aantrekkelijk om naar De Plaats te komen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld de ene maand boetseren met klei en de maand erop koekjes bakken, muziek maken of een kinderfilm bekijken. “Het aantal kinderen dat meedoet aan de maandelijkse activiteiten wisselt”, zegt De Plaats beheerder. “Het komt voor dat er activiteiten zijn die minder kinderen trekken, maar er zijn ook activiteiten bij waar meer dan 25 kinderen op af komen, maar over het algemeen zijn we niet ontevreden over het aantal deelnemers”, zegt activiteitenbegeleider Van der Meulen.

Volgens de beheerder worden de kinderactiviteiten in de zomermaanden nog verder uitgebreid. “De activiteiten zijn overigens niet alleen bedoeld voor Amelander kinderen. Ook kinderen die het eiland bezoeken kunnen er aan deelnemen”, zo benadrukt Van der Meulen. Pioniersplek De Plaats in Hollum wordt op 14 juni aanstaande officieel feestelijk geopend.