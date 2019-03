Geert Bosma vindt eerste kievitsei van Opsterland

Publicatie: ma 11 maart 2019 15.52 uur

FRIESCHEPALEN - Het eerste kievitsei van gemeente Opsterland is vrijdagmiddag 8 maart 2019 om 16:50 uur gevonden. Geert Bosma uit Frieschepalen vond het kievitsei in het weiland aan de Tolheksleane achter het

mechanisatiebedrijf in Frieschepalen. Omdat kievitseieren niet meer mogen worden meegenomen, wordt het ei niet meer gelotterd op het gemeentehuis.

De Bond van Friese Vogelwachten heeft gecontroleerd of het ei en de vinder voldoen aan de eisen en geeft het daarna door aan de gemeente. Al meer dan 50 jaar zoekt Geert Bosma naar kievitseieren. Als zesjarige was hij samen met zijn broer al op het land te vinden. De afgelopen jaren gaan ook zijn kinderen mee. Geert Bosma:” Soms vond ik bijna het eerste kievitsei maar dit jaar had ik geluk en was ik echt de eerste die het kievitsei in Opsterland vond. En daar ben ik heel er blij mee.”

Een oorkonde en het vindersloon ontvangt Geert Bosma maandagavond op het gemeentehuis in Beetsterzwaag.