Fietser krijgt geen voorrang: 300 euro boete

Publicatie: wo 27 februari 2019 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een 45-jarige inwoonster van Drachten is woensdag door de kantonrechter veroordeeld tot een boete van 300 euro voor het veroorzaken van een aanrijding. Op 23 februari vorig jaar had ze op de Eikesingel in haar woonplaats een fietsster aangereden. De Drachtster kwam met haar auto vanaf de Hoge Bomen. Ze zei dat ze goed om zich heen had gekeken, maar toch de fietsster over het hoofd had gezien.

De gevolgen waren groot voor het slachtoffer. De vrouw kwam op de motorkap terecht en moest naar het ziekenhuis. Daar werden een paar kneuzingen geconstateerd en ze werd met een paar pijnstillers naar huis gestuurd. De klachten bleven echter aanhouden en de vrouw ging tot twee keer toe terug naar het ziekenhuis. Pas na drie onderzoeken werd ontdekt dat ze diverse bekkenfracturen had. Ze is geopereerd en heeft een tijd in een verpleeghuis gelegen.

Ruim een jaar na dato heeft de vrouw nog steeds klachten, ze moet naar de pijnbestrijding. De verdachte is bij haar langs geweest met een bosje bloemen. Het verwijt dat haar werd gemaakt was niet dat ze de fietsster opzettelijk had aangereden, ze had een fout gemaakt door de vrouw geen voorrang te verlenen. Daarvoor kreeg ze een boete van 300 euro plus 300 euro voorwaardelijk.