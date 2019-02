Familiefeestje Hurdegaryp eindigt in vechtpartij

Publicatie: vr 22 februari 2019 13.20 uur

LEEUWARDEN - Wat een gezellig familiefeestje had moeten worden in Hurdegaryp, liep uit op een ordinaire vechtpartij. Een 30-jarige Leeuwarder zat vrijdag samen met zijn vriendin (23) en een oom van de vriendin, een 46-jarige Burgumer, tegenover de politierechter. De Leeuwarder zou de vader van zijn vriendin hebben mishandeld, de vriendin zou haar vader een bierfles op het hoofd hebben geslagen en de oom zou de Leeuwarder hebben geslagen. Dat zou allemaal zijn gebeurd op 5 maart 2017, in de woning van de ouders van het meisje in Hurdegaryp.

Val over tv-meubel

De feestelijke stemming was in de loop van de avond omgeslagen toen de vader nogal hardhandig zou zijn omgegaan met het kind van de Leeuwarder en diens vriendin. De Leeuwarder was de woning ingestormd, had de vader een duw gegeven waardoor de man over het tv-meubel viel. Daarna volgden de gebeurtenissen elkaar razendsnel op. In de keuken zou de vader geprobeerd hebben de Leeuwarder met een mes te steken.

Vechten tussen de tuinstoelen

De dochter was echter de enige die dat had gezien, zelfs de Leeuwarder zelf had geen mes gezien. Er was wel geduwd en getrokken en uiteindelijk belandde de Leeuwarder buiten tussen de tuinstoelen, met de vader en de Burgumer bovenop hem. Tijdens die worsteling had de Leeuwarder zijn duim in het oog van zijn schoonvader gedrukt, om los te komen. Dat was geen strafbare handeling vond de rechter.

Tikken met bierfles

De Leeuwarder had dat gedaan om zichzelf te bevrijden, zijn schoonvader kneep hem de keel dicht. Noodweer dus. Ook het slaan met de – lege- bierfles was een handeling die was bedoeld om iemand te bevrijden: de vriendin had haar vader een paar tikken op het hoofd gegeven om haar vriend te bevrijden. In dit geval was er volgens de rechter sprake van noodweerexces: de dochter had weliswaar de grens van de noodzakelijke verdediging overschreden, maar zij had geslagen om haar vriend te ontzetten.

Geen contact met de familie

De vriend kreeg wel een boete van 200 euro voor het duwen van zijn schoonvader. Die boete hoeft hij niet te betalen: hij heeft twee dagen in voorarrest en dat compenseerde de geldstraf. De Burgumer werd ook vrijgesproken. Hij zou de Leeuwarder een klap hebben gegeven, maar alleen de Leeuwarder had daarover verklaard. Dat is te weinig om tot een veroordeling te komen en dus werd ook de Burgumer vrijgesproken. Het voorval had vergaande gevolgen voor de onderlinge verstandhoudingen: de Leeuwarder en de dochter zeiden dat ze geen contact meer hebben met de rest van de familie.