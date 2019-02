Uitslaande brand verwoest woonboerderij Hurdegaryp

Publicatie: di 19 februari 2019 04.39 uur

HURDEGARYP - Aan de Foksegatten tussen Feanwâldsterwâl en Hurdegaryp heeft in de nacht van maandag op dinsdag een grote brand gewoed in een woonboerderij.

De eerste brandweerkorpsen werden om half twee in de nacht opgeroepen voor de brand. Toen de eerste brandweerkorpsen ter plaatse kwamen was de brand al uitslaand. Al snel werd er opgeschaald naar sein 'grote brand' om genoeg bluswater ter plaatse te krijgen, aldus persvoorlichter Jan Willem Zwart van brandweer Fryslân. Hierop werden de korpsen van Burgum, De Westereen en de hoogwerker van Leeuwarden opgeroepen.

Het is nog onbekend wat de oorzaak van de brand is, mogelijk is het een auto die vlak achter de woonboerderij geparkeerd stond. De brandweer is uren bezig geweest met de blussing, het nablussen zal nog tot in de vroege dinsdagmorgen duren.

De woonboerderij kan als verloren worden beschouwd. De eigenaar van de woonboerderij en een hond kwamen met de schrik vrij. Stichting Salvage is rond 3 uur ter plaatse gekomen en zal de schade-afhandeling samen met de bewoner afhandelen.

