'Hele woningmarkt in Burgum staat op slot'

Publicatie: vr 08 februari 2019 17.05 uur

BURGUM - "Al jarenlang staat de woningmarkt in Burgum op slot." Makelaar Tessa de Jong van Link Makelaars ziet een groot probleem. Niet alleen voor kopers maar ook voor huurders. "Voor elke prijsklasse hebben we zoekers op de lijst staan."

Burgumers die hun huis verkopen, hebben deze vaak binnen enkele maanden verkocht. Kopers zijn bereid goed te betalen. Zo werden er in de afgelopen zeven maanden 60 woningen verkocht waarbij 24 keer de vraagprijs of hoger (15 keer) werd betaald. Tien appartementen in een nieuwbouwproject aan de Schoolstraat waren binnen een dag verhuurd terwijl de woningen pas eind dit jaar klaar zijn. Ook staat de sociale huur onder druk. Dit komt mede doordat bijv. WoonFriesland 70 huurwoningen sloopt voor nieuwbouw. Alle bewoners krijgen voorrang op de rest waardoor mensen jarenlang op de wachtlijst staan.

Raad is aan zet

De woningmarkt in Tytsjerksteradiel is op dit moment actueel omdat de gemeenteraad binnenkort een woonvisie gaat vaststellen. Er moeten knopen worden doorgehakt. Raadsleden kregen donderdagavond een 'masterclass' van experts om beter inzicht te krijgen. De actuele noodzaak kwam tijdens de les mondjesmaat naar voren. Dit was voor WâldNet aanleiding om makelaar Tessa de Jong te vragen wat er werkelijk leeft in Burgum.

Jaartal Verkocht in Burgum 2018 98 woningen 2017 151 woningen 2016 119 woningen 2015 99 woningen 2014 71 woningen 2013 69 woningen

Tessa De Jong heeft geen statistiek nodig om te weten dat de vraag naar huizen hoog is in Burgum. Bij haar kantoor staan tientallen mensen ingeschreven voor alle mogelijke woningen. Om toch één en ander aan te tonen, vergelijkt ze op Funda het aantal zoekers in Burgum met Surhuisterveen. De dorpen zijn vergelijkbaar qua voorzieningen. Echter, in Burgum wordt twee keer zoveel gezocht. In Burgum zijn er 1084 zoekers terwijl er 35 woningen te koop staan. In Surhuisterveen zijn er 591 zoekers terwijl er 38 woningen te koop staan.

Niets geregeld voor jongeren

"Voor jongeren onder de 23 jaar is er vrijwel niets te vinden in Burgum. Zij zijn gebonden aan de toeslagsgrens van 417 euro" weet Tessa de Jong. "Er is in de afgelopen decennia niets gedaan voor deze doelgroep." De goedkope woningen die beschikbaar waren, zijn bovendien verdwenen (bijv. Het Fort in Nieuw Toutenburg). Dat wat er nog wel is, zijn vaak oude gedateerde huizen. "Op deze manier trekt de jeugd weg en wordt Burgum echt een grijs dorp. De gemeente investeert ook in andere dingen, dus de jeugd moet zeker niet vergeten worden."

Ouderen zoeken appartement

Ook senioren zitten 'vast'. Tessa de Jong spreekt veel ouderen die op zoek zijn naar een appartement nabij het centrum. Tijdens het gesprek stapt een senior uit Burgum binnen om zich te laten informeren over een mogelijk appartement. Hij woont vrijstaand en hij is benieuwd wat de mogelijkheden zijn.

Terwijl jongeren vrij snel de stap zetten, merkt Tessa de Jong op, doorlopen ouderen een heel proces voordat ze hun grote woning inleveren voor een appartement. Ouderen focussen zich daarbij vaak op een gelijkvloersappartement dat in het centrum van Burgum staat. Er zijn klanten van het makelaarskantoor die zelfs hun woning al hebben verkocht. Ze staan inmiddels al jaren 'in de wacht' voor een appartement aan de Markt (of nabij centrum) in Burgum.

Verbouwen is alternatief

De toename van verbouwingen, is ook iets dat Tessa de Jong opvalt. Als er wel budget is, maar geen nieuwe woning, dan is een uitbouw een goede optie. Het huis moet dan vaak getaxeerd worden en dan komt de makelaar om de hoek kijken. "Het begint bij veel mensen dan toch te kriebelen en dan besluiten ze om hun huis te verbouwen in plaats van een nieuw huis kopen."

Volgens Tessa de Jong bestaan de problemen vooral in de grote kernen zoals Burgum en Hurdegaryp. Dat in Hurdegaryp de vraag hoog is, blijkt bijvoorbeeld uit een bouwproject in de zomer van 2018. Er werden 8 twee-onder-éénkapwoningen gebouwd aan de Ljurk. "Er moest om geloot worden en alles was direct verkocht." herinnert Tessa de Jong zich. "En nu staat het in Hurdegaryp ook weer op slot terwijl er in Leeuwarden wel door wordt gebouwd."

De Warren of andere plek?

Een nieuwe op zichzelf staande woonwijk aan de Monnikenweg tussen Burgum en Suwâld is momenteel de enige optie voor een groot nieuwbouwproject. Voor 8 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro niet is afgeschreven) kocht de gemeente Tytsjerksteradiel grond in De Warren. Het gebied, dat aan de andere kant van de Centrale As ligt, is goed voor 150 tot 300 woningen. De gemeenteraad zal dit jaar besluiten of deze wijk er daadwerkelijk komt. Het is echter een hangijzer: een losse woonwijk bouwen in de natuur.... En als er niet gebouwd wordt, kost het 3 miljoen euro.

In de ogen van Tessa de Jong is De Warren een optie maar ze heeft een kanttekening: "Ga daar in elk geval niet te groot bouwen. Kleinschalig is het beste voor De Warren. En voor veel Burgumers zal het bovendien niet betaalbaar worden."

Er zijn in Burgum nog wel enkele andere plekken te vinden die op korte termijn gebruikt kunnen worden. Zo beschikt de gemeente over grond langs de Kloosterlaan. Ook is het mogelijk om 'de lucht' in te gaan met de bouw van bijvoorbeeld appartementcomplexen.

De woonvisie zal de komende maanden weer aan bod komen tijdens een raadsvergadering op het gemeentehuis in Burgum. De datum is niet bekend.